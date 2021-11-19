"Заслужил ли Петраков то, чтобы избавиться от приставки "исполняющий обязанности"? Конечно, заслужил. Это такие формальности. Я не знаю, почему сразу его не утвердили главным тренером. Это, пожалуй, какие-то технические моменты. Задание Петраков выполнил. Конечно, он заслужил то, чтобы его утвердили главным тренером сборной Украины. Это даже не обсуждается. Сборная Украины сделала большой шаг".

Петраков официально утвержден главным тренером сборной Украины

Какой соперник для Украины является приемлемым в плей-офф? Я считаю, что шотландцы. Под названием понятно, что португальцы и итальянцы – это гранды. А вот со шведами тоже можно играть. Я думаю, что со шведами и шотландцами можно играть. Понятно, что с португальцами тяжело играть. Хотя Украина с ними уже недавно играла и довольно неплохо.

С итальянцами тяжело играть. По игре они сильны, а также действующие чемпионы Европы. А с остальными сборными можно сражаться. И Украина будет бороться. Но как все сложится на поле, уже покажут мартовские игры", – цитирует Шацких Meta Ratings.

Жеребьевка полуфиналов плей-офф квалификации ЧМ-2022 состоится 26 ноября. Украина попала в корзину несеянных команд.

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