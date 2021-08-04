В 12-й день Олимпийских игр в Токио спортсмены сборной Украины возьмут минимум две серебряные медали.

Легкоатлетки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова в финале забега на 400 метров с барьерами финишировали 6-й (53.79) и 5-й (53.48) соответственно. Их соперница Сидни Маклафлин завоевала золото и установила новый мировой рекорд (51.46). Интересно, что в финальном забеге Виктория Ткачук также побила собственное достижение – 54,56.

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Гребец на каноэ Людмила Лузан заняла первое место в своем заплыве, поэтому добыла путевку сразу в полуфинал олимпийских соревнований, минуя 1/4 стадию.

Украинский борец Татьяна Кит (весовая категория до 57 кг) не прошла в полуфинал токийских Олимпийских игр. Кит уступила американке Хелен Марулис – 0:8. Однако Татьяна еще может побороться за бронзу, если ее обидчица пробьется в финал Олимпиады.

Единственная представительница Украины в плавании на открытой воде Кристина Панчишко финишировала 22-й в заплыве на 10 км.

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Велогонщица Елена Старикова вырвала путевку в полуфинал олимпийского велотрека. Украинка выиграла свою квалификацию, опередив ближайшую соперницу на 0.07 секунды. Другая отечественная спортсменка Любовь Басова преодолела линию финиша последней, она выступит в утешительных заездах.

Отметим, за медали Олимпийских игр в артистическом плавании сегодня будут соревноваться украинки Анастасия Савчук и Марта Федина. Начало в 13:30 по киевскому времени, онлайн-трансляция состоится на Суспільному по ссылке. Не ранее 13:40 за золото Токио будут бороться Парвиз Насибов и Жан Беленюк, трансляция здесь. Представитель Украины по метанию молота Михаил Кохан посоревнуется в финале в 14:15. Наша борец Ирина Коляденко проведет свой бронзовый поединок в 14:55.

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