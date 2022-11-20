Сборная Украины U-19 достойно продолжила свой путь в борьбе за путевку на чемпионат Европы. Отчет о поединке против Кипра читайте на "Футбол 24".

Отбор на Евро-2023 U-19, группа 3

2 тур

Украина – Кипр – 4:1

Голы: Варфоломеев, 12 (п.), Царенко, 67, 69, Федор, 79 – Савва, 20

Украина вырвала победу над Косово в первом туре отбора на Евро U-19 – звездочка из АПЛ обеспечил результат

Юношеская сборная Украины во втором матче турнира одержала уверенную победу над сверстниками из Кипра. Первая встреча против Косово (1:0) прошла на нервах – три очка удалось взять лишь на 6-й добавленной минуте благодаря голу нашего легионера из АПЛ Егора Ярмолюка. Нынешняя встреча была куда приятнее.

Уже на 12-й минуте полузащитник либерецкого Слована Иван Варфоломеев открыл счет с пенальти – Каяфас сфолил в собственной штрафной. Но уже через восемь минут киприоты благодаря Савве смогли сравнять. После перерыва свое слово сказал джокер Сергея Нагорняка Антон Царенко, который вышел на замену на 58-й минуте – полузащитник Динамо в течение двух минут снял все вопросы относительно победителя, оформив дубль. В конце поединка хавбек Руха Олег Федор поставил жирную точку в матче.

Победа принесла Украине 6 очков и обеспечила место в элит-раунде отбора Евро-2023, поскольку ниже второй строчки "сине-желтые" уже не финишируют. Следующий матч наша команда проведет 23 ноября против Швеции.

Напомним, две первые команды каждой из 13 групп и лучший обладатель третьего места (по результатам матчей с первой и второй командами группы) весной 2023 года присоединятся в элитном раунде отбора к Португалии. Сборная Мальты получила прямую путевку в финальную стадию на правах хозяина турнира. Туда попадут победители семи групп элит-раунда. Жеребьевка этого этапа турнира состоится 8 декабря.

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