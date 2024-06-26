Сборная Украины в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2024 сыграет с Бельгией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии стартует в 19:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Телетрансляция доступна на платформе MEGOGO, а также на региональных каналах Общественного.

Украина – Бельгия: пресс-конференция Сергея Реброва – оценка соперника и головная боль перед ключевым матчем на Евро-2024

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Перед стартом Евро-2024 болельщики и журналисты ожидали, что матч против "красных дьяволов" станет неким выставочным матчем триумфаторов группы. Реальность же шокировала – Бельгия и Украина держатся с тремя очками на 3-й и 4-й позициях, рискуя пролететь мимо плей-офф. Гарантированное участие в 1/8 финала наша сборная получит только в случае победы, однако есть возможность прорваться даже в условиях поражения.

Вариантов развития событий настолько много, что описывать их в анонсе нерационально. "Футбол 24" подготовил отдельный материал, в котором описаны шансы "сине-желтых" на выход из группы.

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Чем сильна Бельгия?

У "дьяволов" нет проблем с продвижением мяча от своей до чужой штрафной площадки. В этом помогает очень агрессивная структура 3-2-2-3, в которой на чужую треть врываются до шести футболистов. Что наиболее важно, подопечные Доменико Тедеско создают очень много моментов.

Бельгия входит в топ-3 Евро-2024 по ударам (34), касаниям в штрафной (64) и ожидаемым голам (4.41 xG), а без отмененных голов команда попала бы в топ-2 по результативности. Важной особенностью является вариативность обострений – опасные эпизоды возникали после вертикальных забросов за спины, после разрезных передач, раскачки с флангов, индивидуального дриблинга или стандартов.

Кстати, о стандартах. Здесь есть кому подавать и на кого подавать. У команды в первых двух турах было 7 ударов со стандартных положений – далеко не рекорд нынешнего Евро, но показатель неприятный. Особенно с учетом проблем сборной Украины при обороне на угловых и штрафных.

В конце концов, нам придется мириться с наличием суперфутболистов в составе Бельгии. Де Брюйне – лидер Евро-2024 по количеству "умных передач" (6), четвертый по числу разрезных пасов (5), пятый по среднему суммарному показателю ожидаемых голов и ассистов (создает 0,91 гол за матч), а также второй по собранным на себе фолам (7).

Лукаку – второй по ожидаемым голам (1,88), однако у него еще три отмененных за плечами. Ромелу помогает с организацией 0,98 гола за матч (топ-2 на Евро). Доку выполнил 14 успешных обыгрышей 1-в-1 из 23 попыток (второй на турнире после Мусиала), у него 21 выигрышное единоборство в атаке из 45-ти и 19 касаний в штрафной (лидер чемпионата Европы).

Но описать цифрами тайминги решений Де Брюйне и его чувство позиции нереально. Цифры не продемонстрируют, насколько своевременно Лукаку включается под вертикальные забросы Кевина. Статистика не показывает особенностей дриблинга Доку – он легко убегает на рывке, обыгрывает без наличия пространства и стягивает на себя по 2-3 футболиста в обороне.

Сдержать таких футболистов практически нереально. Можно создать условия, в которых влияние звезд на игру будет меньше – например, прессингом можно нарушить розыгрыши в центре, заставляя КДБ опускаться вниз (хотя он нужен впереди). Можно также пользоваться минусами, которые вытекают из козырей лидеров (например, из высоких включений Доку), однако это все чисто теоретически.

При этом не стоит забывать, что в Бельгии есть Троссар, Бакайоко, Кастань, Карраско, Тилеманс, голкипер Кастелс с точными пасами на 80 метров и куча других топов. В матчах против подобных коллективов можно отработать идеально, но соперник все равно сделает несколько голов. К сожалению, сборная Украины сама довела ситуацию до необходимости играть с грандом на результат.

Какие у Бельгии проблемы?

Прежде всего, баланс. Подопечные Доменико Тедеско сильно втягиваются на чужую треть поля, что рискованно с учетом качества защитников. Позади Теат – из Болоньи, центрбек Лестера (только поднялся из Чемпионшипа) и 37-летний Вертонген. Альтернативы – Карраско, который не является центрбеком, и 20-летний Дебаст, который больше отличается пассингом.

При этом Бельгия работает с очень высокой линией обороны, что крайне рискованно при столь разбалансированном наполнении. Собственно, на этом "дьяволов" и ловят – Румыния ярко продемонстрировала уязвимость гранда при контратаках. Пространство у Мудрика, Судакова, Довбыка и Ко будет, а обыгрывать таких оборонцев они способны.

Стоит отметить, что подопечные Доменико Тедеско не очень качественно выходят из-под давления. Именно из прессинга они пропустили гол от словаков. В матче с Румынией даже хаотичного давления хватало, чтобы создавать голевые моменты высокого качества. При этом прессинг бельгийцев не намного лучше румынского – так, он достаточно интенсивный, но хаотичный. Даже словаки выходили из-под него уверенно, пока были силы.

В конце концов, следует отметить непостоянство сборной Бельгии. Заметно, что команда находится в процессе развития, а ее пик должен прийтись на ЧМ-2026. Пока же для "дьяволов" характерны провалы длительных игровых отрезков. Кроме того, постоянно выпадают отдельные футболисты – например, Доку выдал ударные 15 минут со словаками и затем сбавил обороты, а Тилеманс вообще не зашел в игру с "соколами" и постепенно выпал с Румынией (хотя начинал очень мощно).

Способна ли Украина получить положительный результат в матче с Бельгией?

Подопечных Сергея Реброва справедливо критиковали за фиаско с Румынией и первые 20 минут со Словакией. Затем стало лучше, но натужность успеха в Дюссельдорфе чувствовалась. Там сборной Украины приходилось играть первым номером, раскрывая оборонительный блок соперника – здесь возникали проблемы еще на стадии отбора к Евро-2024.

Впрочем, "сине-желтые" достаточно убедительно чувствуют себя в контратакующем режиме. Хейтеры порвут за такие слова, но средний и низкий блок Реброва сдержал почти всех топ-соперников – наша команда расписала ничьи с Германией (3:3, 0:0), Англией (1:1) и Италией (0:0, хотя могли и выиграть). Единственным провалом стал поединок в Милане, где сборную переехали после изнурительного матча с британцами.

И все эти результаты были заслуженными. Да, у соперников был отдельный отрезок доминирования и забивания голов, но большинство времени Украина держалась уверенно. Успехов достигали через хорошую компактность, проактивность в защите, а также благодаря слаженным перестройкам и страховкам.

Что наиболее важно, Украина не играет в тупой "автобус". Наоборот – тактика Сергея Реброва по-своему смелая. "Сине-желтые" сами провоцируют соперника на прессинг, вытягивая на свою треть и выходя из-под давления через короткие комбинации. Судаков, Мудрик, Зинченко, Шапаренко, Конопля, Цыганков, Ярмоленко и Довбик сильны в комбинациях и открываниях, а центрбеки способны разбивать прессинг передачами (Забарный еще и таскает мяч на дриблинге).

Такой кадровый набор с таким мощным скилл-сетом составляет проблему даже для таких сборных, как Бельгия. Доменико Тедеско еще не успел поставить сборной хороший прессинг, но сидеть в среднем блоке его команда сегодня тоже не имеет права. Значит, наши футболисты смогут разбежаться. Они могли это в предыдущих матчах, а значит способны и сейчас.

В стадии развития атаки сборной присутствует хорошая вариативность. Во-первых, можно наполнять центр разными по качествам футболистами, существенно меняя рисунок игры. Во-вторых, наши лидеры достаточно гибкие в позиционном плане – Судаков, например, любит сместиться в неочевидную зону (например, на позицию левого фубека) и оттуда раздавать передачи, а Зинченко тогда заполняет дыру в центре.

Вариантов много. Важно, что такой футбол еще и дополняется прессингом, которого не хватало с Румынией и который не включали до второго тайма со Словакией. Это давление эпизодическое – но оно есть и оно помогает создавать моменты (как в спарринге с немцами перед Евро). Против грандов и не надо давить постоянно и всеми силами – это слишком рискованно.

При этом в завершающей фазе часто можно заметить и врывание фулбеков, и поддержку атаки из глубины. Показательным был гол в матче с Англией – Судаков из центра поля перевел в полуфланг Цыганкову, тот запустил по флангу Коноплю, а Ефим ворвался в штрафную и прострелил. Зинченко же, набегая с опорной, замкнул.

Стоит отметить, что план на игру с Бельгией был отработан еще и спарринге с Германией – и это также большой плюс. Украина опустится в схему 5-4-1, причем она доказала свою устойчивость даже без Миколенко. Сегодня работать от контратак.

Что тревожит перед матчем с Бельгией?

Прежде всего, работа на стандартах и при кроссах. Сборная Украины имеет проблемы как в структурном плане, так и сугубо в индивидуальном – защитники постоянно сосредоточены на мяче, но не всегда перехватывают его. Работа в единоборствах тоже не всегда убедительна.

Особое беспокойство вызывает зона Матвиенко, которую очевидно будут проверять Лукаку и КДБ. Если Миколенко будет готов, то он мог бы вывести Николая из-под удара. С другой стороны, у нас тогда останется только один центрбек с сильным первым пасом, а этого мало.

Вывести же Николая или Виталия во фланг – значит отказаться от Зинченко, однако его наигрывали в гибридной роли в спарринге с немцами, и вообще его пассинг и объемы работы в прессинге имеют большое значение. Интересно, какое решение примет Сергей Ребров.

За фланги обороны в принципе боязно. Слева у нас Мудрик, которому банально не хватает навыков в защите. Справа же нет идеального фулбека а-ля Миколенко – Конопля и Тымчик одинаково проблемны. Если не Цыганкова (он до сих пор восстанавливается от повреждения), то справа еще и расположится Ярмоленко, которому не хватает и сил, и непрерывности, и хорошей работы с ориентирами в защите.

Также удивило отсутствие Мудрика на последней тренировке. Никто так и не узнал причину. Сергей Ребров на пресс-конференции заявил, что в команде в принципе много микроповреждений – и что есть футболисты, которым было можно не тренироваться.

У Бельгии есть кадровые потери?

Игру точно пропустит вингер Люкебакио, который в матче с румынами взял карты. Кроме того, в лазарете остается опорник Витсель. Зато вернулся опытный фулбек Менье, которому угрожал пропуск всего турнира.

Ориентировочные составы на матч Украина – Бельгия

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Сваток, Миколенко, Зинченко – Ярмоленко, Бражко, Судаков, Мудрик – Довбик

Бельгия: Кастельс – Кастань, Фас, Вертонген, Теат – Мангаля, Тилеманс – Троссар, де Брюйне, Доку – Лукаку

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