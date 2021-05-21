Сборная Украины проведет спарринг против Бахрейна в рамках подготовки к Евро-2020. Какой прогноз на матч Украина – Бахрейн, подскажет "Футбол 24".

Матч Украина – Бахрейн состоится в воскресенье, 23 мая, в Харькове на ОСК Металлист. Начало контрольного поединка – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая станет первым спаррингом для "сине-желтых" перед чемпионатом Европы-2020.

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Сборная Украины подходит к спаррингу в статусе явного фаворита. Специалисты PariMatch на победу "сине-желтых" установили коэффициент 1.45, а на успех Бахрейна – 7.3. Ничья – 4.8.

Популярная контора Favbet отводит Бахрейну еще меньше шансов. Победа команды Шевченко оценена в 1.41, а виктория азиатов – в 8.2. Ничья – 4.55.

Согласно котировкам Favbet наиболее вероятный счет – 2:0 в пользу Украины (коэффициент – 5.7). Сухая победа наших ребят – 2.1, волевая победа – 6.8.

Матч ожидается достаточно результативным. На стандартный тотал больше 2,5 PariMatch предлагает поставить 1.82, а на соответствующий тотал меньше – по 2.05.

Напомним, что сборная Украины сыграет не в оптимальном составе. Еще не все представители иностранных клубов присоединились к лагерю национальной команды. Лидеры "сине-желтых" Александр Зинченко и Руслан Малиновский завершают сезон в Манчестер Сити и Аталанте соответственно.

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