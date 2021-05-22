Сборная Украины встретится с Бахрейном в контрольном матче в рамках подготовки к Евро-2020. Где смотреть матч Украина – Бахрейн онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Подопечные Андрея Шевченко проведут первый из трех запланированных спаррингов перед чемпионатом Европы. Соперник – команда Бахрейна, которая занимает 99 место в мировом рейтинге ФИФА и 17-ю позицию в конфедерации Азии.

Матч Украина – Бахрейн состоится в воскресенье, 23 мая, в Харькове на ОСК Металлист. Начало контрольного поединка – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая станет первым спаррингом для "сине-желтых" перед чемпионатом Европы-2020.

Украина – Бахрейн: прогноз на матч

Украина – Бахрейн: где смотреть товарищеский матч

Встречу в прямом эфире на территории Украины покажут несколько трансляторов. Смотреть матч Украина – Бахрейн онлайн можно на платформе Oll.tv при наличии соответствующей подписки. Кроме того, игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале "Футбол 1", начиная с 20:50. Также прямая трансляция спарринга команды Андрея Шевченко состоится на ТРК Украина (начало – в 20:50).

Заметим, сборная Украины еще ни разу в своей истории не играла с Бахрейном. Кроме этого матча, "сине-желтые" перед чемпионатом Европы проведут еще два спарринга: 3 июня против Северной Ирландии и 7 июня – с Кипром.

Квалификация ЧМ – как диагноз сборной перед Евро-2020: какие проблемы надо решить Шевченко