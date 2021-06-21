Решающий поединок "сине-желтых" на групповом этапе Евро-2020 принимает Бухарест, стадион Арена Националэ. Где смотреть матч Украина – Австрия онлайн? Поединок показывают на платформах oll.tv и MEGOGO по подписке, а также канале "Украина". Прямая трансляция – на "Футбол 1" и "Футбол 2". Там же, начиная с 18:10, можно посмотреть студию "EURO NON STOP". Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Австрия на "Футбол 24", стартует в 19:00. Это третья встреча команд и первая официальная. Ранее они обменялись домашними победами в спаррингах. Украина для выхода из 2 места (при таком раскладе нас ждет Италия) нужно просто не проиграть. Алабу и компанию устраивает только победа.

Украина – Австрия: анонс и прогноз на матч Евро-2020

По сравнению с дуэлью против северных македонцев Шевченко сделал лишь одно изменение. В опорной зоне Сидорчук, как и в стартовом матче против Нидерландов, выходит в основе. В то же время Степаненко возвращается в запас. Малиновский снова начинает на номинальной позиции левого вингера с освобождением всего фланга для Миколенко. Фода, похоже, кардинально меняет схему. Вместо 3-5-2 УЕФА рисует 4-3-2-1. Главная звезда сборной Австрии, капитан Давид Алаба, который на Евро-2020 в основном играл в центре защиты, возвращается на фланг. Также вместо Ульмера и Грегорича с первых минут выходят Гриллич и Арнаутович.

Стартовый состав сборной 1. Георгий Бущан, 16. Виталий Миколенко, 22. Николай Матвиенко, 13. Илья Забарный, 21. Александр Караваев, 5. Сергей Сидорчук, 17. Александр Зинченко, 10. Николай Шапаренко, 8. Руслан Малиновский, 7. Андрей Ярмоленко (к), 9. Роман Яремчук

Запасные: 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 19. Артем Беседин, 23. Анатолий Трубин , 24 Александр Тымчик, 26. Артем Довбик

Австрия: Бахманн – Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба (к) – Шлагер, Лаймер, Гриллич – Забитцер, Арнаутович, Баумгартнер