Украина принимает Армению во 2 туре квалификации на молодежный Чемпионат Европы. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Где смотреть матч Украина – Армения U-21 онлайн? Игру показывает на oll.tv (нужно оплатить подписку). Также трансляция проходит на "Футбол 1".

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Украина победила Сербию на старте отбора ЧЕ 2023, так что триумф над главным конкурентом в борьбе за второе место должен был стать трамплином для новых успехов. Терять очки с такими соперниками, как нынешний, недопустимо. Матч, как и онлайн-трансляция Украины U-21 – Армения U-21 на "Футбол 24", стартует в 19:00 по Киеву. Молодые армяне начали отбор с поражения от Фарерских островов, но взяли реванш во втором туре. В квалификации на предыдущее Евро они вообще потерпели 9 поражений в 10 играх.

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