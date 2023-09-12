– После ничьей с Северной Македонией Италии придется побеждать любой ценой. Я не ожидал этой ничьей, хотя европейские сборные сейчас и выровнялись.

Италия – Украина: где смотреть матч отбора Евро-2024

Итальянцам будет нелегко, учитывая выступление Украины против Англии. У Реброва много игроков из европейских лиг, где они получили международный опыт и могут играть в нормальных условиях, то есть с болельщиками на трибунах и без страхов, связанных с войной. Есть футболисты, у которых есть родственники или друзья на фронте. Поэтому они делают даже нечто большее на поле, играя за гордость народа.

Сборная Украины очень организованная команда, где все работают на результат. Они помогают партнерам, жертвуют своим, чтобы отдать другим. Нет эгоизма, они компактно защищаются, а когда идут в контратаку, становятся очень опасными.

– То есть Украина – фаворит?

– Нет, я этого не говорил. Украина, Англия и Италия находятся на одном уровне. Жаль, что на Евро выйдут только две команды из группы. Сегодня вечером я ожидаю очень сбалансированный матч, – сказал Луческу в комментарии Tuttosport.

Италия – Украина: анонс матча отбора Евро-2024

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