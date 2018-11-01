Украина – Турция: товарищеский матч будет обслуживать бригада арбитров из Чехии

На спарринге между Украиной и Турцией будут работать чешские рефери.

На матче между сборными Украины и Турции будет работать бригада арбитров из Чехии во главе с 37-летним жителем Праги Мирославом Зелинкой. На линиях ему будут помогать Томаш Моркуш и Радек Котик. Четвертый арбитр – украинец Виталий Романов, сообщает пресс-служба ФФУ.

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Напомним, товарищеский матч Украина – Турция состоится 20 ноября в Днепре.

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