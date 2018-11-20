Украина – Турция: телеканал "Украина" покажет матч только в повторе

ТРК "Украина" покажет матч между Украиной и Турцией в 21:35.

Напомним, сегодня национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против Турции в Анталии. Время начала матча запланировано на 19:30.

Украина – Турция: анонс товарищеского матча

Игру в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". В повторе матч можно будет посмотреть на телеканале "Украина", которая ранее транслировала матчи национальной команды в прямом эфире. Трансляция запланирована на 21:35.

Заметим, накануне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции, где отметил, что товарищеский матч – хорошая возможность проверить молодых игроков.