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Украина – Турция: телеканал "Украина" покажет матч только в повторе

16:27 112 Читати українською
Украина – Турция: телеканал "Украина" покажет матч только в повторе
Тренировка сборной Украины / ФФУ

ТРК "Украина" покажет матч между Украиной и Турцией в 21:35.

Напомним, сегодня национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против Турции в Анталии. Время начала матча запланировано на 19:30.

Украина – Турция: анонс товарищеского матча

Игру в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". В повторе матч можно будет посмотреть на телеканале "Украина", которая ранее транслировала матчи национальной команды в прямом эфире. Трансляция запланирована на 21:35.

Заметим, накануне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции, где отметил, что товарищеский матч – хорошая возможность проверить молодых игроков.

Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
до матча
2
час
:
31
мин
Турция
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