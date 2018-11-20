Украина – Турция: Сваток прибыл в расположение сборной

Сборная Украины накануне матча с Турцией пополнилась игроком.

В состав сборной Украины прибыл центральный защитник Зари Александр Сваток, который накануне был довызван в лагерь национальной команды.

Украина – Турция: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Футболист Зари заменит травмированного Сергея Кривцова, также под вопросом участие в игре с Турцией Никиты Бурды. Сваток уже вызывался в сборную на спарринг против Словакии (2:1), но на поле не выходил.

Напомним, завтра, 20 ноября, национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против Турции в Анталии. Время начала матча запланировано на 19:30.