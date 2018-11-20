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Украина – Турция: Сваток прибыл в расположение сборной

00:15 18 Читати українською
Украина – Турция: Сваток прибыл в расположение сборной
Александр Сваток (справа) с партнерами / ФФУ

Сборная Украины накануне матча с Турцией пополнилась игроком.

В состав сборной Украины прибыл центральный защитник Зари Александр Сваток, который накануне был довызван в лагерь национальной команды.

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Футболист Зари заменит травмированного Сергея Кривцова, также под вопросом участие в игре с Турцией Никиты Бурды. Сваток уже вызывался в сборную на спарринг против Словакии (2:1), но на поле не выходил.

Напомним, завтра, 20 ноября, национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против Турции в Анталии. Время начала матча запланировано на 19:30.

Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
до матча
18
час
:
26
мин
Турция
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Теги
Украина - Турция Александр Сваток Александр Сваток Украина Украина Сборная Украины
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19:30
Турция
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