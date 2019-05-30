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Украина – СК Днепр-1 – 2:1 – видео голов и обзор матча

13:25 117 Читати українською
Украина – СК Днепр-1 – 2:1 – видео голов и обзор матча
Украина – СК Днепр-1 – 2:1 – видео голов и обзор матча / УАФ

Сборная Украины минимально победила в спарринге СК Днепр-1. Смотрите видео голов и обзор матча Украина – СК Днепр-1.

Товарищеские матчи
Украина
2
2 : 1
1
СК Днепр-1
18:00 29:05:2019
завершено
 

Товарищеский матч

Украина – СК Днепр-1 – 2:1

Голы: Яремчук, 14, 57 – Панасенко, 82

Украина: Билык (молодежная сборная), В. Кравец, Пластун, Прокопчук (молодежная сборная), Петряк (77, Милованов, молодежная сборная), Малиновский (46, Козак, молодежная сборная), Зинченко, Безус, Коноплянка (к), Швед, Яремчук.

Сборная Украины обыграла СК Днепр-1 в контрольном матче благодаря дублю Яремчука

Сборная Украины минимально одолела новичка УПЛ СК Днепр-1. Главным героем матча стал Яремчук, который отметился дублем. Добавим, что Роману дважды ассистировал Марьян Швед. Панасенко под занавес матча один гол отыграл, но сборная довела матч до победы.

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Теги
Видеоновости Сборная Украины Роман Яремчук Роман Яремчук СК Днепр-1 СК Днепр-1 Украина - СК Днепр-1
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