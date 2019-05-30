Украина – СК Днепр-1 – 2:1 – видео голов и обзор матча

Сборная Украины минимально победила в спарринге СК Днепр-1. Смотрите видео голов и обзор матча Украина – СК Днепр-1.
Товарищеский матч
Украина – СК Днепр-1 – 2:1
Голы: Яремчук, 14, 57 – Панасенко, 82
Украина: Билык (молодежная сборная), В. Кравец, Пластун, Прокопчук (молодежная сборная), Петряк (77, Милованов, молодежная сборная), Малиновский (46, Козак, молодежная сборная), Зинченко, Безус, Коноплянка (к), Швед, Яремчук.
Сборная Украины обыграла СК Днепр-1 в контрольном матче благодаря дублю Яремчука
Сборная Украины минимально одолела новичка УПЛ СК Днепр-1. Главным героем матча стал Яремчук, который отметился дублем. Добавим, что Роману дважды ассистировал Марьян Швед. Панасенко под занавес матча один гол отыграл, но сборная довела матч до победы.