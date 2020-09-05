Сборная Украины отправилась на гостевой матч против Испании в статусе лидера своей группы. "Сине-желтые" обыграли дома крепкую команду Швейцарии, а "Красная фурия" расписала результативную ничью с Бундестим. Испанские СМИ расхваливали Шевченко за хорошую тренерскую работу, мол наша сборная рвется к европейской элите (Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Португалия, Англия или Бельгия), которая редко принимает новичков до закрытого "клуба избранных". Мадридское издание Marcaназывает Украину первой из так называемого второго эшелона и возможной альтернативой кому-то из грандов.

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"Они находятся на 24-й позиции в рейтинге ФИФА, ниже за Швецию, Уэльс или Данию, но это ничего не значит. Украинское поколение – одно из самых талантливых за последние годы. Благодаря Шахтеру, который является базовой командой сборной, они могут соперничать с кем угодно. и результаты подтверждают силу будущего соперника "Ла Рохи": после поражения от Хорватии (9 октября 2017 года) Шева и Ко провели 22 поединка, уступив лишь один раз (14 побед, 7 ничьих). Более того, украинцы не проигрывали ни Италии (ничья), ни Португалии (ничья и победа) – действующим чемпионам Европы", – говорит рупор мадридской прессы.

Marca отмечает, что в украинской команды есть список хороших игроков. Кроме восьми представителей Шахтера, которые уже показали в Лиге Европы, что могут соперничать с кем угодно, издание добавляет таких игроков, как Зинченко из Сити, Ярмоленко из Вест Хэма и Малиновского из Аталанты. Главное предостережение испанских журналистов: "Нынешняя Украина – сильнее, чем кажется".

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