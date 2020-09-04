"Очень рад дебютировать за сборную. Счастлив, что команда взяла три очка. Шевченко говорил, что будут свободные зоны, и чтобы мы смело шли вперед, подключались к атакам. В итоге это привело к голу. Было много теорий, как прессинговать. Не хотели отражаться и стоять позади.

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Швейцария – хорошая команда, было сложно контролировать ход игры все 90 минут. Были ошибки, без них никак. Хорошо, что выиграли. Мне понравилось играть, все хорошо приняли, подсказывали, эмоции только положительные", – поделился Тимчик в эфире телеканала Футбол.

Напомним, Украина обыграла Швейцарию в первом туре Лиги наций (2: 1), а дебютанты команды Тимчик и Михайличенко стали авторами ассистов.

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