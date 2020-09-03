Украина – Швейцария: Тимчик и Михайличенко дебютировали в матче Лиги наций
Богдан Михайличенко и Александр Тимчик впервые сыграют в составе сборной Украины против Швейцарии в матче Лиги наций.
Дебют Михайличенко и Тимчика позволил сборной Украины покорить интересную отметку – футболисты стали 300-м и 301-м игроками национальной дружины в истории, сообщает журналист Артур Валерко в своем твиттере.
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Напомним, оба игрока вышли в стартовом составе сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии.
К слову, и Михайличенко, и Тимчик в прошлом сезоне выступали за Зарю, однако этим летом сменили клубы: Тимчик вернулся в Динамо, а Михайличенко отправился покорять Бельгию в составе Андерлехта.
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