"Наш тренер настаивает, чтобы мы приучались играть не только за счет длинных передач, когда выбиваешь мяч вперед, а потом садишься в оборону, но и чтобы мы выходили в атаку за счет коротких передач.

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Не всегда, конечно, все получалось, но в целом мы справлялись с давлением швейцарцев. За пару дней тренировок нельзя, чтобы все получилось, нужно время на взаимопонимание, страховка. Но мы провели отличный матч и довольны результатом", – цитирует слова Степаненко Команда 1.

Напомним, сборная Украины сумела вырвать победу у Швейцарии (2:1) и возглавила турнирную таблицу своей группы.

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