"Удалось ли за эти несколько дней вернуть команде игровые связи? В первую очередь мы делаем все для того, чтобы игроки вспомнили те связи и наработки. Хочу поблагодарить все клубы за этот мини-сбор, который они позволили организовать, отпустив своих игроков. Это большой плюс, ведь нам удалось поработать как тактически, так и физически. Думаю, мы хорошо подготовились к игре. Ожидаю хорошего футбола и такой же реакции от игроков.

Украина – Швейцария: предматчевая пресс-конференция Владимира Петковича

Я очень уважаю Владимира Петковича за его работу, при нем сборная Швейцарии очень подняла свой уровень и играет в хороший футбол. Я очень уважаю и люблю эту страну, поэтому желаю им успеха.

Влияет ли то, что матч будет без зрителей? В первую очередь, в очередной раз благодарю Львову за поддержку. Мы практически ни с кем не общаемся, но чувствуем эту поддержку. Это особый город для сборной Украины. Все понимают, какая сегодня сложилась ситуация, поэтому мы вынуждены играть без зрителей и принять это. Болельщики обязательно вернутся на трибуны, нужно набраться терпения. Сейчас главное – это здоровье людей.

Мы рассчитываем как на хорошую игру, так и на очки. С таким настроением команда будет выходить на все игры.

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Андреа Аззалин, мой последний ассистент в тренерском штабе, работает с нами еще с прошлого года, он отвечает за физподготовку. У него отличное резюме – он работал в Лестере, Монако, других клубах. Это отличный специалист.

Что касается состава, то мы вызвали в сборную нескольких новичков, и кому-то из них я завтра дам шанс сыграть. Команду покинул Николай Шапаренко, у него небольшая мышечная травма. Мы посоветовались с врачом, поэтому мы его сегодня отпустили, он вернулся в Киев. С остальными игроками все в порядке, они готовятся к игре", – рассказал Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

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