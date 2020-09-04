"Прежде всего, хочу поздравить Украину с победой. Вы по игре видели, почему эта команда демонстрирует хорошие результаты в последнее время. Я доволен игрой своей команды, особенно в первые 20-30 минут. Швейцария доминировала и демонстрировала хорошую игру. К сожалению, именно в этот время мы получили гол в свои ворота.

Украина – Швейцария – видео шедевров Ярмоленко и Зинченко и убийственной пушки Сеферовича

Жаль, что в Лиге нации нет VAR, хотя в других турнирах он используется. Я хотел бы пересмотреть определенные эпизоды, особенно первый гол. Возможно, там был небольшой офсайд, но я видел только фото, поэтому мне трудно полностью оценить этот момент.

К сожалению, не хватило определенной смелости в действиях наших игроков в штрафной соперника. Я рассчитывал, что мои ребята будут больше бить по воротам, но не сложилось. Я недоволен поражением и буду плохо спать. Не приемлю этот результат, но, в принципе, игрой я доволен. Тем более, у нас отсутствовали нескольких важных исполнителей. Надеюсь, против Германии мы тоже покажем хорошую игру.

Мы знали, что будет тяжело. После потерь мяча Украина всей командой возвращалась назад, но создала не так много моментов возле наших ворот. Вся опасность поступала со средней дистанции, а у ворот мы практически ничего не дали им создать. Во втором тайме мы прогнозируемо сдали, ведь это был первый матч за долгое время. Зато Зинченко нашел свой шанс и смог забить второй гол. К сожалению, мы не смогли добиться положительного результата. В сборной Украины заметна работа Шевченко, эта команда способна на сюрпризы в будущем", – подытожил Петкович.

Украина красиво переиграла Швейцарию и стала лидером в элите Лиги наций – дебютанты отдали голевые передачи