"Арена Львов для нас – замечательное место. Еще раз спасибо за поддержку. Хотя ее сегодня было очень мало из-за отсутствия болельщиков, но мы чувствовали, что за нас здесь болеют. Швейцария – классная команда, которая очень хорошо тактически подготовлена. Чувствуется рука тренера. Это была хорошая игра и хороший тест для сборной Украины.

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Почему сегодня были определенные проблемы с выходом через пас? В первую очередь, потому что соперник нам не давал играть в свою игру. Они хорошо прессинговали, не боялись оставаться один в один, кроме того, эта команда хорошо готова физически. Этого требует современный футбол. Пока у них были силы, они очень хорошо выглядели. Затем Швейцария подсела и начался более открытый футбол.

Думаю, что была интересная и открытая игра. В некоторые моменты нам было несколько трудно, но мы смогли забить дважды, реализовав свои шансы для взятия ворот. Понравилось, что игра была очень корректной – лишь две желтых карточки. Команды уважали друг друга – это приятно. Швейцария – неудобный соперник для нашей игры, поэтому я доволен результатом и действиями ребят на футбольном поле.

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Хочу отметить Тымчика и Михайличенко, которые дебютировали за сборную Украины. Они вышли против непростого оппонента и сыграли достаточно уверенно. Они выполнили все, что от них требовалось. Тымчик стал соавтором первого гола после рывка по своему фланге. Повторюсь, я доволен их игрой.

Почему была сделана только одна замена? По ходу игры я видел, что они не слишком нужны. Я не был уверен, что игроки, которых я выпущу, смогут войти в такую ​​сложную игру. Что касается замечаний к Яремчуку, то это было больше стимулирование, чтобы он не останавливался и играл до конца. Он неплохо вошел в игру, где-то были определенные ошибки, но это футбол. В принципе, претензий к нему нет.

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Будет ли ротация в матче против Испании? Нужно пройти реабилитацию, посмотрим, как игроки восстановятся. Только после этого будем думать над кадровыми решениями.

Считаю, что Коноплянка провел отличный матч. Мы готовили его к этой игре. Мы видим, что потенциал у Евгения еще есть. Мы будем давать ему шанс, ведь Коноплянка должен конкурировать за место в составе как в клубе, так и здесь, в национальной команде. Не только конкурировать, но и выигрывать эту конкуренцию", – поделился Шевченко на пресс-конференции.

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