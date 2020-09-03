Директор Арены Львов Юрий Майборода рассказал о подготовке к матчу Лиги наций, в котором команда Андрея Шевченко противостоять Швейцарии.

По словам Майбороды, доступ на львовский стадион получили лишь 220 человек – как известно, поединок Лиги наций пройдет без зрителей из-за пандемии COVID-19.

Украина – Швейцария: официальная заявка "сине-желтых" на матч Лиги наций – Шевченко отсеял нескольких игроков

"Вся территория стадиона будет разделена на три зоны: красную, оранжевую и зеленую. Вход в каждую из них будет строго регламентирован. Приложим максимум усилий, чтобы были соблюдены все требования медицинского протокола.

К слову, после вчерашних предигровых тренировок футболисты сборных Украины и Швейцарии остались довольны качеством газона Арены-Львов", – цитирует директора арены Meta-ratings.

В общем делегации Украины и Швейцарии получили по 60 аккредитаций на поединок (включая официальными лицами). Игру будут освещать 56 журналистов и 16 фотокорреспондентов. На поединке будут задействованы 6 юных футболистов, подающих мячи.

Напомним, матч Украина – Швейцария пройдет 3 сентября. Начало - в 21:45.

Украина – Швейцария: анонс матча Лиги наций