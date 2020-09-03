"Мы серьезно подготовились к матчу со Швейцарией. Конечно, определенные коррективы внесла вынужденная пауза. У некоторых чемпионат завершился, у кого-то только начался. Думаю, мы неплохо поработали. Много было тактической работы. То, что мы нарабатывали на тренировках, постараемся перенести на поле.

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Просмотрели очень много матчей сборной Швейцарии. Будет тяжелая игра против команды, в которой футболисты играют в топовых европейских чемпионатах. Мы показали, что можем играть с любыми командами, поэтому готовимся к серьезной игре.

Надеюсь, фактор фартового Львова нам поможет. Сейчас такая ситуация, что мы вынуждены играть без болельщиков, но нам нужно добиться положительного для нас результата", – приводит слова Малиновского официальный сайт Руха.

Отметим, что матч Лиги наций Украина – Швейцария начнется совсем скоро, в 21:45.

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