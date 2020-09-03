Стало известно, в каких комплектах формы выйдут национальные сборные Украины и Швейцарии на игру первого тура Лиги наций 2020/21.

На традиционном предматчевом совещании было определено, что команда Андрея Шевченко выйдет на поле Арены Львов в желтой форме (голкипер – в зеленой). Швейцарцы сыграют в красном комплекте экипировки, информирует официальный сайт УАФ.

Украина – Швейцария: официальная заявка "сине-желтых" на матч Лиги наций – Шевченко отсеял нескольких игроков

Поединок Украина – Швейцария состоится сегодня, 3 сентября, во Львове. Начало игры 1-го тура Лиги наций – в 21:45. В параллельном матче группы встретятся Германия и Испания. К слову, именно с Испанией сборная Украины сыграет во втором туре – встреча пройдет в Мадриде 6 сентября.

Украина – Швейцария: анонс матча Лиги наций

Фото: УАФ