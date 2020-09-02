Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о ситуации с травмированными в команде.

"Команду покинул Николай Шапаренко, у него небольшая мышечная травма. Мы посоветовались с врачом и решили его сегодня отпустить.

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Он вернулся в Киев. С остальными игроками все в порядке, они готовятся к игре", – сказал Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок Лиги наций между украинцами и швейцарцами состоится уже завтра, 3 сентября, на стадионе Арена Львов. Начало матча в 21:45.

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