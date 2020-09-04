Ярмоленко отметился первым голом сборной в матче против Швейцарии и установил уникальное достижение – вышел на первое место по общему количеству голов и результативных передач в истории национальной команды, информирует Transfermarkt.

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Теперь на счету хавбека Вест Хэма 58 результативных действий – 38 голов и 20 ассистов. Ярмоленко опередил Андрея Шевченко по этому показателю – у тренера сборной было 48 мячей и 9 голевых передач.

Напомним, сборная Украины сумела вырвать победу у Швейцарии (2:1) и возглавила турнирную таблицу своей группы.

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