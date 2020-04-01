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Украина – Шотландия: Зинченко соревнуется за выход в полуфинал альтернативного Евро-2020 – онлайн-трансляция

18:00 132 Читати українською
Украина – Шотландия: Зинченко соревнуется за выход в полуфинал альтернативного Евро-2020 – онлайн-трансляция
Матвиенко, Зинченко, Малиновский / Фото УАФ

Пока пандемия заблокировала футбол, болельщики могут поддержать своих фаворитов на виртуальном турнире.

Виртуальное континентальное первенство Plan B FIFA Tournament добралось до одной из самых горячих стадий – четвертьфинал.

Украина обыграла Австрию на альтернативном Евро-2020 – Зинченко одолел форварда Шальке

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко в ожесточенном поединке скрестит джойстики с юным шотландским талантом Билли Гилмором, выступающим за Челси.

В предыдущих раундах раундах турнира Зина легко разобрался с россиянином Круговым (6:1), а затем в овертайме дожал австрийского нападающего Михаэля Грегорича (2:1).

Поединок начнется в 18:00. Прямую онлайн-трансляцию можно наблюдать в этой новости на Футбол 24.

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Украина Украина Сборная Украины Видеоновости Александр Зинченко Александр Зинченко Киберспорт Билли Гилмор Билли Гилмор Евро-2020 Манчестер Сити Манчестер Сити Шотландия Шотландия
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