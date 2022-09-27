Украина – Шотландия: Петраков объявил заявку на решающий матч Лиги наций
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков выбрал игроков, которые смогут сыграть против Шотландии в поединке 6-го тура Лиги наций.
Матч Украина – Шотландия пройдет сегодня в Кракове. Стартовый свисток раздастся в 21:45. "Сине-желтым", чтобы занять первое место в группе нужно исключительно побеждать. Чтобы выполнить эту задачу, в распоряжении тренерского штаба Александра Петракова есть 23 футболиста. Заявку на отчетный матч опубликовал официальный сайт УЕФА.
Украина – Шотландия: анонс решающего матча Лиги наций
Голкиперы: Дмитрий Ризнык (Ворскла), Андрей Лунин (Реал), Евгений Волынец (Колос).
Защитники: Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Тарас Качараба (Славия).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все – Шахтер), Виктор Цыганков (Динамо), Александр Пихалёнок, Эдуард Сарапий (оба – СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн), Руслан Малиновский (Аталанта), Даниил Игнатенко (Бордо).
Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге), Артем Довбык (СК Днепр-1).