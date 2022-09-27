Матч Украина – Шотландия пройдет сегодня в Кракове. Стартовый свисток раздастся в 21:45. "Сине-желтым", чтобы занять первое место в группе нужно исключительно побеждать. Чтобы выполнить эту задачу, в распоряжении тренерского штаба Александра Петракова есть 23 футболиста. Заявку на отчетный матч опубликовал официальный сайт УЕФА.

Украина – Шотландия: анонс решающего матча Лиги наций

Голкиперы: Дмитрий Ризнык (Ворскла), Андрей Лунин (Реал), Евгений Волынец (Колос).

Защитники: Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Тарас Качараба (Славия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все – Шахтер), Виктор Цыганков (Динамо), Александр Пихалёнок, Эдуард Сарапий (оба – СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн), Руслан Малиновский (Аталанта), Даниил Игнатенко (Бордо).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге), Артем Довбык (СК Днепр-1).