"Ощущается ли давление после победы над Арменией? Я хочу сказать, что лучше такие матчи играть, когда есть ответственность, цель у команды. Конечно, мы знали, что после победы над Арменией у нас будет один результат с Шотландией. Так лучше, потому мы завтра будем выходить играть на победу. Мы уже сыграли два матча, нужно правильно подготовиться, сделать выводы из предыдущей игры, что мы делали не так, как нужно, чтобы в завтрашнем матче сыграть, как надо.

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У болельщиков сборной Украины разные ожидания от этого матча с Шотландией и июньским... Были разные результаты, немного разные игры. Шотландцы сделали выводы после первого матча, кое-что поменяли, поэтому не сказал бы, что в первом тайме они гораздо лучше играли. Нам не хватало завершения, последнего ремня, но если бы мы забили в первой половине, то игра пошла бы иначе.

Самое важное в завтрашнем матче это выдержать в физическом плане все 90 минут. Нам нужно сыграть посильнее в этом плане. Шотландия после первого матча несколько изменила, стало больше игроков в центре поля, что вызвало немного трудностей. Завтра должны сыграть иначе, более агрессивно.

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Конечно, это уже третий матч, сборная Украины в каждой игре выходит и играет за страну, за наших бойцов, за всех, кто переживает в плохие или хорошие времена. В футболе возможно три результата, но главное – отдавать все силы на поле. Завтра мы выложимся по полной и будем надеяться получить положительный результат", – отметил Малиновский на пресс-конференции.

Добавим, что уже завтра, 27 сентября, Украина сойдется с Шотландией в решающем поединке за выход в дивизион A Лиги наций. Начало встречи в 21:45. Пока шотландцы опережают "сине-желтых" на 2 очка.

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