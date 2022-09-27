Защитник сборной Шотландии Киран Тирни не сыграет против Украины в матче 6-го тура Лиги наций.

Шотландец получил травму в поединке против Ирландии (2:1). Наставник "тартановой армии" Стив Клакр уверял, что Терни будет готов ко встрече с Украиной, но реальность оказалась иной.

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Одноклубник Александра Зинченко не попал в заявку сборной Шотландии на официальном сайте УЕФА и уже покинул расположение своей национальной команды.

Напомним, матч Украина – Шотландия состоится сегодня в Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. "Сине-желтым", чтобы занять первое место в группе, нужно исключительно побеждать.

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