На предматчевом совещании представителей команд определили, в какой экипировке футболисты выйдут на поле стадиона Юзефа Пилсудского в Кракове, сообщает пресс-служба УАФ.

Украина – Шотландия: Петраков объявил заявку на решающий матч Лиги наций

Цвета базовых форм оставляют командам пространство для любых маневров. Однако сборная Украины решила частично отказаться от варианта, который использовала в Глазго. Сегодня подопечные Александра Петракова сыграют в синих комплектах вместо желтых. В то же время форма нашего голкипера останется красной.

Напомним, матч Украина – Шотландия состоится сегодня в Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. "Сине-желтым", чтобы занять первое место в группе, нужно исключительно побеждать.

Украина – Шотландия: анонс решающего матча Лиги наций