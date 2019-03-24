Украина – Северная Македония: видеообзор первой победы Ротаня – 3 красивые гола и вторжения черепах на поле

Молодежная сборная Украины разобралась со сверстниками из Северная Македония и одержала первую победу для Руслана Ротаня во главе "сине-желтых".

Antalya Cup 2019

Украина U-21 – Северная Македония U-21 – 3:1

Голы: Вантух, 7, Смирный, 70, Топалов, 83 -? 85

Этот поединок стал вторым для Руслана Ротаня в качестве главного тренера молодежной сборной Украины и первым победным. Украинцы быстро вышел вперед, на 7-й минуте отличился Вантух.

Ротань прокомментировал первую победу во главе молодежной сборной Украины

Во втором тайме подопечные Ротаня еще дважды поразили ворота соперника, но за 5 минут до конца основного времени сборная Македонии сыграла 1 мяч. В итоге – уверенная победа молодежной сборной Украины со счетом 3:1.

Отметим, что во время матча произошел забавный эпизод с участием голкипера "сине-желтых" Евгения Кучеренко и двух черепах. Две черепахи проползли на поле стадиона в Турции, украинский вратарь заметил животных и вовремя забрал их с поля, спасши их от возможных неприятностей.

Ротань одержал вторую подряд победу во главе молодежной сборной Украины