"Как поднимаем боевой дух? Ничего удивительного – слушаем музыку, кто-то читает книги. Сейчас хотим как можно быстрее забыть результат последнего поединка. Мы – профессионалы и готовимся к игре с Северной Македонией с позитивным настроем.

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Травма? Да, у меня было микроповреждения, но сейчас уже все в порядке. Я готовлюсь в общей группе, работаю со всеми. Тренерский штаб будет решать, получу ли я шанс принять участие в поединке.

Фанаты на трибунах? Всегда приятно играть со зрителями. Даже в Амстердаме было немало наших болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего поединка. Это для футболиста дополнительная мотивация, когда ты слышишь, что тебя поддерживают", – цитирует Тымчика официальный сайт УАФ.

Напомним, в матче против Нидерландов "сине-желтые" потерпели обидное поражение (2:3). С Северной Македонией команда Шевченко будет играть 17 июня, а с Австрией – 21-го.

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