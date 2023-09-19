Команда Сергея Реброва узнала, где состоится поединок Украина – Северная Македония в рамках квалификации на чемпионат Европы.

Уже в октябре сборная Украины проведет очередные матчи отбора на Евро-2024. 14-го числа "сине-желтые" сыграют номинально домашний матч со сборной Северной Македонии, а 17-го – выездной с Мальтой.

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По сообщению официального сайта УАФ, дуэль с македонцами состоится в столице Чехии – Праге на стадионе местной Спарты. Арена может вместить около 19 тысяч зрителей. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, после 5-ти туров сборная Украины в турнирной таблице группы С идет третьей, набрав 7 очков. Нашу команду с таким же количеством баллов опережает Италия (имея игру в запасе), а лидирует с 13-ю баллами Англия.

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