"Игра была тяжелой. Ожидал, что будет так. У Северной Македонии хорошие игроки, которые играют в Европе. Они готовились к Украине. После 2:0 наши ребята играли на удержание счета. Почему? Некоторые устали и еле на ногах передвигались. Надо было перестроиться и на контратаках играть. Но это мое мнение.

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Затем был пенальти и счет стал 2:1. Была нервозность и последние минуты были тяжелыми. Малиновский потом не реализовал пенальти. Могло быть 3:1 и закончить в игру, а так рисковали вообще 2:2 сыграть. Но все равно поздравляю сборную. Теперь с тремя очками ждем матч с Австрией.

Ярмоленко сейчас действительно лидер. Соскучился по футболу, болел. Он лучший, но видно, что устал. Успеет ли восстановиться теперь на Австрию... Лучше, когда он свежий. После 15-20 минут с Австрией мы увидим, в каком он состоянии", – цитирует Сабо Meta-ratings.

Заметим, "сине-желтые" встретятся с подопечными Франко Роды уже в понедельник, 21 июня. Сейчас у команд по 3 очка, но Украина имеет преимущество по дополнительным показателям и расположилась второй.

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