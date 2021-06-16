"Атмосфера в команде очень хорошая. Мы знали, что провели хороший матч с Нидерландами и нам немного не хватило для достижения положительного результата. Но реакция у команды замечательная и мы оптимистично смотрим на матч с Северной Македонией.

Прогнозируют сложные погодные условия? Я не смотрел прогноз, но если вы говорите, что ожидается дождь, то на это повлиять мы не можем. Как решит природа, при таких условиях и играть. Этот фактор учитывается всегда. Надеюсь, остановки матча не будет, а погода даст возможность провести поединок.

Украина – Северная Македония: прогноз на матч Евро-2020

У нас есть полное понимание, что надо делать. Мы осознаем задачу сборной Украины, поэтому здесь лишние слова не нужны. Чемпионат Европы – важный турнир для нас, ведь не каждый год Украина играет в финальной части Евро. Все это прекрасно понимают и осознают ответственность как за свою игру, да и за всю команду.

С Нидерландами мы отлично выходили из обороны в атаку. Единственное – подвела реализация. Не хватало последнего паса или удара. Не получилось создать определенное давление в центре поля. Нидерланды имеют много классных игроков, поэтому где-то прижали нас в первом тайме. После перерыва Украина хорошо отреагировала на 2 пропущенных гола, начала прессинговать и создавать моменты.

Позитив был, но негатив тоже присутствовал. Но с такими командами все перекрыть и предусмотреть невозможно. Считаю, что команда все правильно делала. Игра получилась интересной и открытой. Главное, что зрители получили удовольствие, а команда показала себя хорошо. Единственное, что хотелось бы лучшего результата, но эта игра уже в прошлом. Завтра у нас сложный матч.

Северная Македония заслуживает уважения, у этой команды есть харакер и свой стиль. Они неплохо выходят в контратаки, а в последние годы обыграли несколько топ-команд. Соответственно, нужно быть очень внимательными", – подытожил Шевченко.

Матч Украина – Северная Македония стартует 17 июня в 16:00 по Киеву. Обе команды в первом туре потерпели поражения и замыкают турнирную таблицу группы С с нулем очков в активе.

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