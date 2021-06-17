"Финальная часть чемпионата Европы – это очень эмоциональный турнир, в любой момент баланс команды может измениться. Мы хорошо провели первый тайм, хорошо начали второй, а потом наша ошибка привела к пенальти. После пропущенного мяча появилась нервозность, потом снова у нас были шансы, мы могли забивать. Момент был у Цыганкова, не реализовали пенальти.

Украина – Северная Македония – 2:1 – видео голов и обзор матча

Надо отдать должное сопернику. Северная Македония – команда с характером. Она воспользовалась нашей ошибкой и вернулась к игре. Мы могли забить и больше. Надо смотреть, сколько шансов у нас было в матче, как команда играет в атаке, как создает моменты, насколько разнообразно маневрирует. Думаю, сегодня сборная Украины достаточно хорошо сыграла в атаке, было приятно смотреть. Самое главное, что мы снова забили и на этот раз добились победы.

Малиновский провел великолепный матч. Мы попытались сбалансировать команду, у нас это получилось. Сборная Украины, особенно в атаке, действовала хорошо. В концовке второго тайма мы перестроились, играли по совершенно другой схеме, потому что надо было обезопасить свои ворота и создавать определенный прессинг впереди, чтобы не было длинных передач и забросов. Мы выпустили для этого сразу двух свежих игроков, которые постоянно нагнетали. Беседин цеплялся за мяч, у Цыганкова был хороший шанс забить третий гол. Все сделанные нами замены пошли на пользу, футболисты, которые вышли на поле, сыграли хорошо. Ну а Малиновский на этой позиции играл в Аталанте и сегодня сыграл великолепно.

Украина – Северная Македония: УЕФА определил лучшего игрока матча

Есть ли прогресс после матча с Нидерландами? Эти два поединка совершенно разные. Сборная Нидерландов – команда другого класса, которая строит свою игру по совсем другим принципам. Думаю, мы и с Нидерландами хорошо сыграли, и сегодня. Северная Македония – команда с характером, которая за малейшего шанса сразу же возвращается к игре. Команда, может, не самая лучшая по качеству, но в ней есть достаточно квалифицированные игроки, лидеры. Повторюсь, в целом мы сыграли два хороших матча", – цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

Заметим, сборная Украины сыграет матч третьего тура Евро-2020 против команды Австрии в понедельник, 21 июня.

Украина с боями победила Северную Македонию – 2 нереализованных пенальти, исторические герои в тяжелом матче Евро-2020