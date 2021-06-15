Сборная Украины узнала, кто будет обслуживать ее дуэль с северомакедонцами.

Главным арбитром матча с участием команды Шевченко будет 43-летний аргентинец Фернандо Андрес Рапаллини, сообщает официальный сайт УАФ.

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На линиях ему будут помогать соотечественники Хуан Пабло Белатти и Диего Йамил Бонфа. Обязанности четвертого арбитра закреплены за словенцем Славко Винчичем. За систему VAR будет отвечать Алехандро Эрнандес (Испания).

К слову, аргентинские рефери привлечены к работе на Евро-2020 в рамках обмена судейскими бригадами между УЕФА и КОНМЕБОЛ. Это первый случай, когда южноамериканские арбитры выбраны для участия в чемпионате Европы.

Напомним, поединок против Северной Македонии украинцы проведут в четверг, 17 июня. Начало встречи в 16:00.

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