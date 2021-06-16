"Как будем бороться со сложностями в противодействии фланговым игрокам, которые были с Нидерландами? Тренерский штаб расскажет нам, как действует сборная Северной Македонии, в частности, в этих зонах.

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Также мы максимально разберем нашу игру в прошлом матче, что было положительного, что отрицательного. Мы будем максимально готовыми к действиям фланговых игроков соперника", – цитирует Матвиенко официальный сайт УАФ.

К слову, матч с Северной Македонией запланирован на завтра, 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00. В третьем туре "сине-желтые" будут играть с Австрией, а в первом уступили Нидерландам (2:3).

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