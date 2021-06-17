Мирон Маркевич рассказал о своих ожиданиях от матча сборной Украины против Северной Македонии.

"Несмотря на довольно обидное поражение на старте от нидерландцев, наша сборная выглядела достойно, дав бой именитому оппоненту. И это вселяет надежду, что с северомакедонцами удастся достичь победного результата.

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Тем не менее класс подопечных Андрея Шевченко выше, и лидеры – Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук – находятся в прекрасной спортивной форме.

Хочется верить, что во время подготовки к сегодняшнему поединку были подробно изучены не только сильные стороны и уязвимые места балканцев, но и проведена работа над ошибками, допущенными в матче с нидерландцами. К сожалению, все пропущенные мячи стали следствием индивидуальных ошибок наших ребят. Такое не должно повториться.

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Хотя поймал себя на мысли, что даже в случае сегодняшней виктории, судьба путевки в следующий раунд все равно решится в заключительном поединке с австрийцами", – цитирует Маркевича Meta-ratings.