Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский вписал свое имя в историю со знаком минус.

Главная команда страны одолела Северную Македонию со счетом 2:1. Правда, "сине-желтые" могли побеждать с большей разницей. В частности, если бы Руслан Малиновский реализовал пенальти.

Украина – Северная Македония – 2:1 – видео голов

Этого не произошло, а потому 28-летний хавбек присоединился к представителям сборной Украины, которые не забивали с 11-метровой отметки. Это Андрей Ярмоленко (дважды), Максим Калиниченко, Евгений Коноплянка и Андрей Шевченко (все по 1).

Заметим, уже 21 июня Украина будет играть в третьем туре чемпионата Европы, соперником будет команда Австрии.

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