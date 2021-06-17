"Просто хорошо сыграть 45 минут недостаточно на таких турнирах. Мы должны весь матч проводить на таком уровне, как мы сыграли сегодня во втором тайме.

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У нас были шансы сравнять счет до назначенного в наши ворота пенальти, но таков футбол. Однако, не стоит забывать, что мы впервые играем на таком уровне", – цитирует Пандева сайт УЕФА.

Стоит отметить, что для македонцев это дебют на континентальном первенстве. Судьба выхода из группы для Украинской решаться в понедельник, 21 июня, в поединке со сборной Австрии.

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