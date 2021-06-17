Стало известно, в каких комплектах экипировки украинская и македонская команды выйдут на свой второй матч на Евро-2020.

На совещании с участием представителей обеих сборных и официальных лиц матча было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды.

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Как информирует официальный сайт УАФ, сборная Украины выйдет на поле в экипировке желтого цвета, а голкипер будет играть в зеленом комплекте. Северная Македония проведет поединок в красной форме, а вратарь – в серой.

К слову, поединок Украина – Северная Македония состоится уже сегодня в Бухаресте. Стартовый свисток прозвучит в 16:00. Свои первые матчи на Евро-2020 обе команды проиграли. Украина уступила Нидерландам, а Северная Македония – Австрии.

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