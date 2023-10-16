"Первые впечатления у меня не от матча, а от результата – и он супер! Что касается самой игры, то было видно, что ребята переживали за конечный результат, особенно после забитого мяча. Но наша команда очень организованно сыграла в обороне и имела предпосылки забивать еще – у македонцев был только один момент. Результат над нашей командой довлел, но мы его достигли.

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Никаких сюрпризов для меня не было. Выбор у Реброва на позицию нападающего был хороший: Ванат и Довбик сейчас неплохо выглядят, Яремчуку нужно немного больше практики. Я видел в старте именно Довбика. У него сейчас все получается в Жироне и в сборную он приехал на позитивном фоне – хочет рвать и метать. Я считаю, что он очень хорошо сыграл сегодня.

Чем удивила Северная Македония? Немного удивила, прежде всего футбольной наглостью. Я не ожидал, что после пропущенного гола македонцы будут чувствовать себя так уверенно и будет такое давление. У них неплохо получалось контролировать мяч, но уверенная игра нашей команды в обороне не позволила македонцам много создать.

Игра Судакова? Я считаю, что Георгий был одним из лучших игроков матча. Он вел игру, от него исходила острота и контроль мяча. Судаков очень хорошо чувствует пространство между линиями и имеет классную взаимосвязь с партнерами", – поделился Калитвинцев в интервью Dynamo.kiev.ua.

Напомним, что Украина победила Северную Македонию (2:0), голы в активе Судакова и Караваева. Следующую игру "сине-желтые" проведут против Мальты 17 октября, начало в 21:45.

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