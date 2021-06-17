"Почему-то чувствую, что украинцев на трибунах будет намного больше. С кем я ни говорил – все собираются в Бухарест на этот матч. Поэтому я уверен, что украинцев на стадионе будет гораздо больше.

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Я бы не сказал, что у македонцев неудобная схема для нас. Любая тактика имеет право на жизнь. Северная Македония добивается хороших результатов с этой тактикой, и я ожидаю, что они будут придерживаться этой схемы.

Точно могу сказать: наша команда уважает Северную Македонию. Эта сборная заслуживает наш большой респект", – цитирует Яремчука официальный сайт УЕФА.

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