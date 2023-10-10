"Сине-желтых" на игру отбора к Евро-2024 против Северной Македонии будет вдохновлять фронтмен популярной украинской группы.

Государственный гимн Украины перед матчем Украина – Северная Македония исполнит фронтмен группы "Без обмежень" Сергей Танчинец, сообщает официальный Telegram-канал УАФ.

"Чем он сейчас заслужил вызов?": Цыганык раскритиковал решение Реброва по заявке сборной Украины

Отметим, что УАФ сохранила своеобразную традицию – разные исполнители исполняют гимн Украины перед каждым домашним матчем. Так, перед двумя предыдущими поединками сборной Украины государственный гимн пели Тарас Петриненко и YATSUTA.

К слову, поединок между Украиной и Северной Македонией состоится 14 октября на стадионе epet Arena в Праге. Начало игры в 16:00 по киевскому времени.

Маліновський повертається до джерел: незручний екс-партнер Шеви, майже рідна гавань і навіть сенсаційний камбек в УПЛ