"Понятно, что у Андрея Ярмоленко очень большой опыт – и футбольный, и жизненный. В раздевалке он один из лидеров плюс капитан сборной. Виктор Цыганков находится в расцвете футбольной карьеры, тем более имеет уже очень хороший международный опыт.

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Конечно, это большие потери и достаточно серьезные. На сегодняшний момент – это одна головная боль для Сергея Реброва. Кто заменит этих игроков? Мы можем только догадываться. Кто-то говорит, что выбор небольшой, но он все равно всегда есть. На сегодня связка Конопля-Зубков, которая играет в Шахтере, их взаимодействие и взаимопонимание в этой зоне будет лучше, чем, если будет играть кто-то другой.

Повторюсь еще раз, это большая потеря для Украины, тем более, скорее всего, македонцы будут больше играть без мяча, а Ярмоленко и Цыганков – это футболисты, которые умеют один в один обыграть, отдать голевую передачу, а также завершить атаку.

Футболисты, которые сейчас есть в распоряжении Реброва, не обладают такими качествами, которые есть у Ярмоленко и Цыганкова. Несмотря на все кадровые проблемы сборной Украины, верю в победу "сине-желтых" со счетом 3:0", – поделился Хацкевич в интервью Украинскому футболу.

Добавим, что матч Украина – Северная Македония состоится уже сегодня, 14 октября, начало в 16:00. Сейчас обе команды имеют по 7 очков.

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