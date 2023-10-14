Болельщик стал причиной остановки встречи между сборными Украины и Северной Македонии в 7-м туре отбора к Евро-2024.

Команда Сергея Реброва одержала важную победу над македонцами благодаря голам Судакова и Караваева. Сейчас сборная Украины находится на второй строчке, имея в своем активе 10 баллов.

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Во время матча украинцев с Северной Македонией на поле прорвался болельщик. Он был обмотан в флаг нашего государства. Стюарды немного побегали за фанатом, но в конце концов смогли его догнать и вывести с поля.

Напомним, что сборная Украины в эту международную паузу проведет еще один матч. Подопечные Реброва сыграют против Мальты 17 октября.

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