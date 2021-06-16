"Мы приехали на этот чемпионат Европы, чтобы побороться за место в следующем этапе, и эта цель все еще достижима. Нас ждет матч с прямым конкурентом, у которого, как и у нас, нет очков, и в определенной степени это – финал. Победитель этого матча повысит свои шансы на выход в плей-офф.

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Мы не чувствуем давления, поскольку Украина является фаворитом. Для них, если они не смогут нас обыграть и пройти дальше, это станет трагедией. Поэтому мы подходим к матчу с максимальной мотивацией, с большим уважением к Украине. Должны сохранить все позитивное от матча против Австрии, а плохие моменты – исправить.

Украина является высококачественной командой. Это и доказал матч с Нидерландами, когда им удалось сделать счет 2:2 после двух подряд пропущенных мячей, хоть они и проиграли тот матч. Ярмоленко, Зинченко, Малиновский и другие – отличные футболисты, которые играют в элитных клубах. Но у Македонии тоже есть замечательные игроки, которые много раз доказывали, что могут справиться со всеми, даже с Украиной", – цитирует Ангеловски Sport1.mk.

К слову, матч против Северной Македонии запланирован на завтра, 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00. В третьем туре "сине-желтые" будут играть с Австрией, а в первом уступили Нидерландам (2:3).

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