В матче против Бахрейна (1:1) болельщики вернулись на трибуны после огромной паузы, а теперь смогут посмотреть спарринг против Северной Ирландии. Сегодня стартовала продажа билетов, сообщает официальный сайт УАФ.

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Стоимость составляет от 100 до 500 грн (100, 150, 200, 300, 400, 500). Купить билеты можно только онлайн, не более четырех штук на одно лицо. На стадионе нужно соблюдать все санитарные нормы и правила, которые существенно уменьшат риск заражения коронавирусом.

Напомним, поединок Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня на Днепр Арене. Это будет второй из трех спаррингов команды Шевченко в рамках подготовки к Евро-2020. На 7 июня запланирована товарищеская встреча с Кипром.

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