Главный тренер британцев Ян Бараклоу определился с обоймой игроков на спарринг против команды Андрея Шевченко в Днепре.

На противостояние со сборной Украины наставник Северной Ирландии вызвал 25 игроков, информирует сайт Ирландской футбольной ассоциации.

Украина сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА – ничья с Бахрейном не поколебала позиции "сине-желтых"

Вратари: Пикок-Фаррелл (Бернли), Азар (Селтик), Хьюз (Ливерпуль)

Защитники: Кэткарт (Уотфорд), Даллас (Лидс), Фергюсон (Миллуолл), Макнейр (Мидлсбро), Баллард (Арсенал), Браун (Кардифф Сити), Макклелланд (Челси), Брэдли (Ливерпуль)

Полузащитники: Макгинн (Абердин), Сэвилл (Мидлсбро), Томпсон (Сток Сити), Макканн (Сент-Джонстон), Маккалмонт (Лидс), Джонс (Рейнджерс), Уайт (Кардифф Сити), Галбрейт (Манчестер Юнайтед)

Нападающие: Лафферти (Килмарно), Магеннис (Халл), Бойс (Хартс), Смит (КПР), Чарльз (Аккрингтон Стэнли), Лавер (Линфилд).

Напомним, после спарринга с Бахрейном (1:1) сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2020 3 июня проведет второй товарищеский матч. Соперником станет Северная Ирландия, которая до етого сыграет с Мальтой (30 мая).

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